Negozi di abbigliamento pronti alla riapertura: ingressi contingentati e sanificazione dei capi in prova

In un clima di assoluta incertezza, anche i negozi di abbigliamento si preparano a ripartire. “Due mesi di chiusura per un’azienda che ha la vendita al dettaglio, e che quindi ha un continuo rapporto con il pubblico, sono stati veramente drammatici”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il commerciante Salvatore Cimino parla del lockdown da Coronavirus. “A noi – aggiunge – sono venute meno le lauree, le cerimonie ed altri eventi che ci permettevano di svolgere un lavoro importante. Lo Stato non ci sta aiutando – dice rammaricato Salvatore Cimino – si parla di tantissimi soldi, ma non se ne vedono. La cassa integrazione che abbiamo richiesto per i dipendenti non è ancora arrivata e anche noi non abbiamo visto neanche un centesimo del prestito da 25 mila euro che abbiamo chiesto”.

Da lunedì prossimo, 18 maggio, anche i negozi di abbigliamento dovranno adeguarsi alle direttive di prevenzione del rischio contagio. L’accesso dei clienti sarà contingentato, tutti dovranno indossare guanti e mascherine di protezione. Ai commercianti sarà fatto obbligo di garantire l’igiene e la sanificazione dei locali e, sulla merce in prova, dovranno essere effettuate delle operazioni di disinfezione. “Serviremo un cliente per ogni postazione – precisa Cimino – i prodotti, ogni volta che saranno provati, saranno sanificati con un’apparecchiatura che disinfetta”.