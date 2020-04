Migranti al "Villa Sikania", Lauricella: "Sono posti in quarantena, attendiamo esito dei controlli"

Villa Sikania, i migranti ospitati all'interno della struttura sono posti in quarantena sanitaria e saranno sottoposti ad attività di controllo medico.

Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella. "Vi comunico - ha spiegato - che da informazioni telefoniche fornitemi dal dottore Franco Miccichè dell'Asp di Agrigento, per quanto concerne i 72 migranti ospiti della struttra ex 'Villa Sikania', si tratta di soggetti che sono stati soccorsi direttamente in mare e che non sono transitati nè dalla struttura di accoglienza di Lampedusa, nè da nessun altra struttura. Trattasi comunque di soggetti che devono rigorosamente rispettare il periodo di quarantena in attesa che le autorità presposte Asp e Prefettura ci comunichino ufficialmente, come da noi richiesto con due note, le attività di controllo sanitario effettuato, l'effettivo stato di salute dei migranti e le procedure adottate all'interno della struttura a tutela sia della popolazione residente che degli ospiti".

Il sindaco ha inoltre preciato che "in riferimento alle notizie apprese dai canali di informazione, circa il mancato rispetto del distanziamento sociale degli ospiti all'interno della struttura, come previsto da specifiche circolari ministeriali, sono stati chiesti chiarimenti con un ulteriore nota di sollecito inviata nella giornata di ieri alle Autorità competenti".

