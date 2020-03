Pini abbattuti in via Esseneto, il Comune non ha i soldi per i ceppi

Via Esseneto, i ceppi degli alberi abbattuti rimarranno a lungo sulla strada. Dopo l’abbattimento di quasi un anno fa, ancora oggi sono infatti presenti i tronchi dei pini eliminati e questo perché il Comune non ha le risorse economiche necessarie per provvedere all'eradicazione, stante che questo provocherebbe anche danni al marciapiede e alla strada.

L’argomento è emerso nei giorni scorsi durante il Question time. Rispondendo ad un’interrogazione del consigliere del Movimento 5 stelle Marcella Carlisi, l'amministrazione comunale ha infatti spiegato che di fatto si attenderà che i tronchi marciscano prima di essere rimossi.

Quanto tempo ci vorrà? Verosimilmente anni.