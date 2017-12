Posteggia l'auto in via 25 Aprile e poco dopo non la ritrova più, donna nel "mirino" dei ladri

Lascia l'autovettura - una Mini One - posteggiata sul ciglio della strada e poco dopo, al momento di riprenderla, non la trova più. E' accaduto in via 25 Aprile ad Agrigento. Protagonista, suo malgrado, di quello che è stato un furto d'auto è stata la proprietaria - una donna residente in provincia - della piccola utilitaria.

Alla donna non è rimasto altro da fare che comporre il 112 e richiedere l'intervento dei carabinieri. In via 25 Aprile è giunta una pattuglia dei militari dell'Arma che ha raccolto la denuncia, contro ignoti, di furto d'auto e avviato le indagini.

Un analogo episodio si era verificato lo scorso novembre, in via Imera. Allora, a lasciare l'auto - una Lancia Y - posteggiata e a non ritrovarla più fu un commerciante che lavora in zona.