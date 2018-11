Operatori socio-sanitari e studenti universitari, sì ai tirocini nelle strutture dell'Asp

Con l’ente di formazione “Arkansas società cooperativa sociale” la convenzione è stata già firmata. Per l’università degli studi “Niccolò Cusano” e per quella telematica “Unicusano” di Roma, l’Asp di Agrigento ha invece già approvato lo schema e la stipula della convenzione. Ci saranno, infatti, degli studenti che potranno svolgere tirocinio pratico – che non daranno vita, naturalmente, ad alcun rapporto di lavoro - proprio nelle strutture dell’azienda sanitaria provinciale.

Per quanto riguarda l’ente di formazione “Arkansas società cooperativa sociale” si tratterà di tirocini pratici del corso di riqualificazione per operatore socio-sanitario.

Gli studenti universitari che sono iscritti alla “Niccolò Cusano” potranno, invece, svolgere tirocini curriculari di Psicologia, sempre nelle strutture dell’Asp di Agrigento. E infine, dopo la firma della convenzione con l’università telematica “Unicusano” di Roma, i laureandi di questo ateneo potranno svolgere tirocini formativi per i master di primo livello. Le delibere che hanno approvato le convenzioni sono state firmate dal commissario straordinario Gervasio Venuti, dal direttore sanitario Silvio Lo Bosco e da quello amministrativo Francesco Paolo Tronca.