Ospedali, pronti 2 milioni di euro per due Tac e una risonanza magnetica

Servono delle Tac da installare nei presidi ospedalieri di Canicattì e di Licata e delle apparecchiature per la risonanza magnetica per gli ospedali di Agrigento e Sciacca. L’azienda sanitaria provinciale ha deliberato la procedura aperta per l’acquisto, con la formula “chiavi in mano”, per due Tac da installare nelle Radiologie del “Barone Lombardo” e del “San Giacomo d’Altopasso” e per la risonanza magnetica da piazzare al “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Per il primo lotto – ossia per le due Tac – l’importo d’asta di gara è di 1.153.726,24 euro più Iva; una spesa che comprende anche il ritiro in permuta dei due vecchi macchinari attualmente collocati nelle strutture ospedaliere. Il lotto per l’acquisto della risonanza magnetica – da collocare all’unità operativa di Radiologia – ha un importo a base d’asta di 1.075.000 euro più Iva. E anche in questo caso è previsto il ritiro in permuta dell’attuale apparecchiatura presente al “San Giovanni di Dio”. E’ stata già disposta la pubblicazione del bando di gara – da parte dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento – e dei necessari avvisi. Questi acquisti risultano previsti nel piano investimenti per il triennio 2018/2020 e verranno inseriti – secondo quanto argomenta l’Asp – nel redigendo piano biennale degli acquisti. La spesa presunta di 2.228.726,24 più Iva verrà iscritta sul bilancio. A firmare la documentazione che altro non è che l’input per procedere agli acquisti è stato il commissario straordinario dell’Asp Gervasio Venuti, nonché il direttore sanitario Silvio Lo Bosco e il direttore amministrativo Francesco Paolo Tronca.