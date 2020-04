Smartworking negli enti locali: tra problemi organizzativi e personale senza una mansione

Si chiama "Smart working", "lavoro agile" in italiano, e ormai è sulla bocca di tutti. E' una forma di attività che si svolge da casa, una forma che oggi è divenuta irrinunciabile per garantire la riduzione della diffusione del contagio da Covid-19, sia per le aziende private che per gli enti pubblici.

Ma, materialmente, all'interno di un Comune come si riesce praticamente a realizzare lo "smart working"? Spesso, ci spiegano dei dipendenti, con difficoltà. Complesso è, lavorando dalla distanza, coordinare le attività svolte da tutti, o garantire una serie di risultati se, magari, un lavoratore non padroneggia perfettamente gli strumenti digitali.

Ma non è tutto qui. Perché al momento t utti quei lavoratori che si occupavano ad esempio di servizi di front office, o di guardiania (portieri, custodi, guide), o ancora che svolgevano la funzione di autisti eccetera, dopo aver già preso le ferie e i riposi (come previsto dalla norma), è oggi a casa senza svolgere alcuna mansione. Sia chiaro, in un momento di scelte straordinarie nessuno può obiettare, stante che l'interesse primario non può che rimanere la salute dei lavoratori. Certo è però che, alla lunga, gli enti dovranno iniziare a fare i conti con questa nuova organizzazione. Alcuni, come fanno ad esempio al Libero Consorzio, stanno approfittando di queste settimane per far formare il personale.