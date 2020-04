"Ok alla spesa oltre 'confine'": siglato accordo tra i comuni di Siculiana e Realmonte

Un "accordo" tra sindaci confinanti per permettere di andare a fare la spesa in un comuni vicino. Accade anche questo, al tempo del Coronavirus.

A raccontarlo, è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi. La vicenda è avvenuta tra Siculiana e Realmonte, dove, il sindaco Leonardo Lauricella ha chiesto al Calogero Zicari la possibilità di consentire l'accesso dei propri cittadini sul suolo realmontino per raggiungere un supermercato che si trova, appunto, poco oltre confine.

L'accesso alla struttura di vendita, alla fine, sarà consentito dalle 7 alle 15 dei giorni feriali e così varrà per le attività che si trovano, appunto, a bordo di confine. Si tratta di un accordo tra i primi cittadini che è comunque basato su normative nazionali: è stato lo stesso Ministero dell'Interno a chiarire, infatti, che è possibile per chi abita in piccoli centri, spostarsi fuori dal perimetro degli stessi per approvigionarsi di cibo se mancano strutture apposite.