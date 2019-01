Boccone del povero, sfrattata la congregazione di suore

Le suore Serve dei poveri del Beato Giacomo Cusmano dovranno lasciare Boccone del Povero. Lo scorso otto gennaio, infatti, dopo furenti polemiche consumate in Consiglio comunale, con l'assessore al Patrimonio Massimo Muglia e diversi consiglieri tra cui il presidente della commissione bilancio Marco Vullo che si dicevano indignati per l'immobilismo che riguardava le sorti del grande immobile di via Orfane (oggetto, già anni fa, di richieste di chiarimento sull'uso, sui guadagni per l'Ente e sulle condizioni in cui versava), il dirigente del settore Lavori pubblici ha formalizzato una lettera di "sfratto" nei confronti delle suore (che tuttavia da tempo non occupavano in forze l'edificio da tempo). In particolare emerge che già nel settembre 2016 venne inviata, tramite raccomandata, una richiesta di regolarizzazione della locazione dell’immobile che prevedeva un adeguamento del canone di affitto, per i 5 anni precedenti, di oltre 192mila euro.

La congregazione, che aveva parzialmente concesso la struttura ad un'associazione (ed è qui il nodo di tutto) che l'aveva in parte trasformata in un centro di accoglienza, versarono solo un acconto di meno di 6mila euro e poi null'altro. Così, scrive il dirigente, “considerato che a tutt’oggi non è stato versato il saldo dell’importo richiesto né si è rilasciato l’immobile, con la presente di ordina il rilascio dell’immobile entro e non oltre 60 giorni stabilendo sin d’ora che nell’ipotesi d’inadempimento saranno saranno adite le vie legali per il rilascio, con ulteriore aggravio di spesa”.

Nei giorni scorsi l'Ente aveva chiesto la liberazione anche della caserma dei vigili del fuoco, ma solo al fine di avere la disponibilità della struttura e senza che vi fossero problematiche di affitti non pagati.