Caso Gessica, la confessione della mamma: "Volpe era innamorato di mia figlia"

Emergono nuove verità sul caso di Gessica Lattuca, donna scomparsa dall’agosto scorso. A “Quarto Grado” hanno parlato l’amica della ventisettenne: Serena, l’ex compagno: Filippo Russotto e la mamma della favarese scomparsa lo scorso 12 agosto..

Una confessione colma di lacrime e rabbia, è quella di Serena: una delle amiche di Gessica Lattuca. Serena, parla ai microfoni di “Quarto Grado”, trasmissione in onda sulla reti Mediaset.

“Io prostituta? Frequentavo casa di Gaspare Volpe per badare alla madre. Lui usciva, ma non so dove andava – dice Serena - . Mi stanno facendo tanto male. Io non posso uscire di casa, tutti pensano che io sia una prostituta. Ho tanta rabbia. Per lavorare vado anche in campagna, lavoro dappertutto, ma non ho mai fatto la prostituta. In paese? Dicono le peggio cose su Gessica. Le persone parlano tanto, tutti l’hanno giudicata. Davvero tutti”.

Intervistato, ancora una volta, Filippo Russotto, compagno di Gessica Lattuca. “Io sono arrabbiato con la famiglia. Loro sanno tutta la verità. Gessica prostituta? Se l’avessi saputo io l’avrei lasciata. I Ris sono venuti in casa mia, hanno fatto il loro lavoro e lo accetto. Ho detto tutto quello che sapevo, quella che deve parlare è la madre”.

E’ proprio la mamma di Gessica a fare una confessione choc. La donna intervista dai microfoni di Quarto Grado, ha parlato così: “Mia figlia prostituta? Non è così. Gessica era depressa per colpa di Filippo. Volpe era innamorato di figlia, un giorno glielo disse anche”.