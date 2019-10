Ritrovata alla Scala dei Turchi la 20enne svizzera: è sana e salva

E' stata ritrovata alla Scala dei Turchi, a Realmonte, la ventenne svizzera per la quale s'era temuto un rapimento. La turista sarebbe in stato confusionale, ma sta bene. A ritrovarla sono stati i carabinieri. In via precauzionale, la giovane verrà portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Le forze dell'ordine dell'Agrigentino - polizia e carabinieri - hanno risposto in maniera compatta alla necessità di fare chiarezza e stabilire che fine avesse fatto, effettivamente, la giovane turista. Ad innescare l'allarme era stato il messaggio vocale che la turista, in vacanza da sola ad Agrigento, aveva mandato ad una amica rimasta in Svizzera. Messaggio nel quale la giovanissima chiedeva aiuto. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, non appena hanno ricevuto l'allert, hanno immediatamente setacciato l'intera città di Agrigento. Le pattuglie si erano inizialmente concentrate su piazzale Rosselli: location che era stata indicata, a quanto pare, proprio dall'amica della ventenne svizzera, dalla giovane che aveva ricevuto il messaggio vocale. La polizia di Stato, provando a fare in fretta nelle ricerche, aveva anche diramato una fotografia della giovane che sembrava essere scomparsa.

I carabinieri sono riusciti a ritrovare, sana e salva, la ragazza alla Scala dei Turchi.