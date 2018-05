Tutta Santo Stefano in strada, fiaccolata e preghiere per la piccina che sta lottando per la vita

C'era tutta Santo Stefano Quisquina, ieri sera e stanotte, alla fiaccolta silenziosa e alla veglia di preghiera per la bambina di 7 anni "che sta lottando per la vita" - ha detto l'arciprete Antonino Massaro - . Tutta la comunità di Santo Stefano Quisquina - ma sono stati presenti anche i sindaci di Cianciana, Alessandria della Rocca e Bivona - si è stretta attorno al dolore e alla disperazione dei familiari di Maria Stella Traina e del piccolo Angelo: le due vittime dell'incidente stradale di lunedì mattina lungo la statale "Corleonese-Agrigentina".

In chiesa Madre, dopo la fiaccolata silenziosa che ha invaso le strade del piccolo paese montano, la veglia di preghiera. "Accompagniamo la piccina in questa battaglia per la vita con la preghiera - aveva già detto l'arciprete di Santo Stefano Quisquina Antonino Massaro - . E' figlia della sua famiglia, ma la sentiamo figlia di tutta la comunità".