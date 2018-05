"Prese a calci e a pugni i carabinieri", 47enne ai domiciliari

E' stato posto ai domiciliari Luciano Saladino, 47 anni, di Santa Margherita Belice che era stato arrestato, lo scorso marzo, per resistenza a pubblico ufficiale. Quando si è visto arrivare in casa i carabinieri, per un controllo, avrebbe reagito con violenza.

Il processo, per direttissima, a suo carico è già iniziato e adesso il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, accogliendo la richiesta dell'avvocato difensore Francesco Di Giovanna, ha concesso i domiciliari.