Botta e risposta tra Gere e Salvini, il ministro: "Porta i migranti con te ad Hollywood"

Botta e risposta tra Richard Gere e Matteo Salvini. L'attore, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato che porterà il caso all'attenzione dei pm: "La maggior parte dei migranti sono cristiani". Non solo, Gere, ha anche parlato della situazione politica in Italia.

"Non sono interessato alla politica, il mio unico interesse è aiutare le persone. Non sono italiano e sono restio a parlare della situazione politica italiana odierna. Anch'io vengo da un paese dove la situazione politica è bizzarra". Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini.

"Richard Gere è incredulo per l'approvazione del Decreto Sicurezza Bis: sicuramente è colpito favorevolmente dalle scelte a favore delle forze dell'Ordine e contro scafisti e criminali. L'Italia e attendeva da anni. In compenso, visto che il generoso milionario annuncia la sua preoccupazione per la sorte degli immigrati della Open Arms, lo ringraziamo: potrà portare a Hollywood, col suo aereo privato, tutte le persone a bordo e mantenerle nelle sue ville. Grazie Richard". Queste le parole del ministro, Matteo Salvini.