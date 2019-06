Maxi scazzottata per motivi economici, un ragazzo resta ferito

Vi sarebbero stati motivi economici dietro la maxi lite che si è verificata, a mezzanotte circa, in contrada San Benedetto. A darsele di santa ragione, stando all'allarme lanciato da qualcuno alla centrale operativa dei carabinieri, sarebbero state cinque o sei persone. Una rissa.

Quando i carabinieri - una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento e un'altra della tenenza di Favara - sono giunte sul posto, e lo hanno fatto in una manciata di minuti, i contendenti erano ancora sul posto, preda dell'agitazione. Non c'era però nessuna scazzottata, né tafferuglio. Motivo per il quale nessuno è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura.

I militari dell'Arma - a supporto anche una pattuglia della polizia - sono riusciti, ben presto, a riportare la calma e hanno cercato di ricostruire cosa effettivamente avesse innescato la diatriba. A quanto pare, ma i carabinieri non lo hanno trovato sul posto, un ragazzo - durante la rissa - sarebbe scivolato e si sarebbe procurato un taglietto ad un braccio.