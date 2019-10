Piazza Ravanusella, il distributore non c'è più: toccherà bonificare l'area

Hanno lavorato per diverse ore, gli operai, affinché il distributore di carburanti venisse rimosso. Così è stato. Il camion di una ditta dell'Agrigentino ha portato via il materiale ferroso. Ancora, c’è molto altro da fare. L’area dovrà essere bonificata. A fare da ostacolo vi è la recinzione in legno e molto altro ancora.

La rinascita passa anche e soprattutto dalla messa in sicurezza della zona. Il mercatino dei prodotti tipici è un’idea che alletta tutti, ma la bonifica dell’area richiede tempo.

Il comitato dei residenti di Piazza Ravanusella chiede agli addetti ai lavori di tenere alta l’attenzione per una zona che ha voglia di rinascita. Il Comune si è detto soddisfatto di quanto lavoro fatto.