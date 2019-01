Porto Empedocle, vertenza rifiuti: riprende la raccolta

Raccolta dei rifiuti, la situazione va verso la normalizzazione. Nonostante le rassicurazioni fornite ieri durante un lungo incontro al Comune stamattina gli operatori ecologici di Porto Empedocle hanno nuovamente incrociato le braccia in modo arbitrario, lasciando per strada i rifiuti che i cittadini avevano correttamente esposto. Uno sciopero improvviso, "gemello" di quello consumatosi ieri mattina e frutto della preoccupazione dei lavoratori, i quali avevano raccolto una indiscrezione sul rischio che le casse dell'ente fossero nuovamente - e a tempo indeterminato - a rischio stallo. "In questo Comune ci sono troppi spifferi e troppe persone interessate a comunicare all'esterno le vicende - aveva commentato il sindaco Ida Carmina -. In realtà non vi è alcun rischio immediato e concreto, stiamo solo valutando le prospettive a medio e lungo termine". La situazione è stata sbloccata in mattinata, al termine di un nuovo confronto con i lavoratori, i quali si sono impegnati a tornare al lavoro già oggi pomeriggio.

A partire dalle 13, infatti, ripartirà il servizio di porta a porta. "Oggi e domani - assicura l'assessore all'Ecologia Giuseppe Sicilia - saranno rimossi i rifiuti accumulati durante l'astensione da parte degli operatori ecologici (secco residuo e organico). A tal fine, limitatamente alla Zona A, il ritiro della sola plastica è sospeso fino al prossimo turno. L'accordo è stato possibile grazie a uno sforzo comune di dialogo e collaborazione che ci ha permesso di scongiurare l'emergenza".

Emergenza che, va detto, non è scongiurata, ma solo rinviata probabilmente di qualche giorno o settimane: il servizio di igiene ambientale a Porto Empedocle è una bomba pronta ad esplodere.