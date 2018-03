Rifiuti fuori regione, Firetto: "Il costo non può essere addebitato ad Agrigento"

La raccolta differenziata, ad Agrigento, è ancora in fase di "rodaggio". Ci sono dei problemi - il sistematico "fiorire" di discariche - ma il servizio di "porta a porta" è una realtà. E questo - una volta tanto - fa di Agrigento una positiva eccezione. "Siamo l'unico capoluogo di provincia che fa la raccolta differenziata domiciliare su tutto il proprio territorio e cosí ci siamo messi al sicuro dai problemi che, purtroppo, gran parte dei Comuni siciliani si trovano ancora a fronteggiare" - ha dichiarato, stamani, il sindaco della città dei Templi: Lillo Firetto - .

"E per questa ragione, vigileremo affinché il costo del trasferimento dei rifiuti fuori regione, circa 40 milioni, sia addebitato solo ai Comuni che, non avendo avviato la raccolta differenziata, ne usufruiranno. Il Comune di Agrigento e gli altri Comuni virtuosi - ha sottolineato Firetto - dovranno necessariamente essere tenuti fuori dall'imposizione di questo nuovo balzello".

La gestione dei rifiuti in Sicilia è di nuovo in "emergenza" conclamata e ci si appresta a inviare i rifiuti fuori regione. "Stiamo lavorando con grandissimo impegno per rendere questa fisiologica fase di assestamento della raccolta differenziata la più breve possibile. L'avvio della differenziata - ha sottolineato, ancora una volta, il sindaco - ci aiuterà a scoprire tutti gli evasori Tari e a costringerli a pagare. E questo non solo perché è giusto, ma anche perché è il modo più efficace per contribuire ad eliminare gli abbandoni per strada di sacchetti di spazzatura".