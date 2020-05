"Trovato con 30 chili di marijuana", obbligo di dimora per bracciante

Obbligo di dimora a Ribera. Lo ha disposto, a carico del cinquantenne riberese che nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca Alberto Davico. Il gip ha, appunto, convalidato l'arresto ed ha disposto questa misura a carico dell'uomo che è stato trovato in possesso di circa 30 chili, fra piante rigogliose e in essiccazione, di marijuana.

L'indagato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Di Benedetto, si è avvalso - durante l'interrogatorio di garanzia - della facoltà di non rispondere. Lo stupefacente, se piazzato sull'illegale mercato di spaccio, hanno ricostruito i carabinieri, avrebbe potuto fruttare circa 300 mila euro.