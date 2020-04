Ospedali, arrivano dispenser di gel sanificante e lampade Uv per la "guerra" contro il Covid

Venti piantane con erogatore gel sanificante – da posizione all’ingresso delle stanze dedicate all’emergenza Covid-19 dei presidi ospedalieri di Sciacca e Ribera – sono stati acquistati dall’Asp di Agrigento con una spesa complessiva di 3.660 euro. A richiederlo, nei giorni scorsi, è stato il commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ben 25 le ditte alle quali è stato chiesto un preventivo. Sempre per i presidi ospedalieri “Giovanni Paolo II” di Sciacca e “Fratelli Parlapiano” di Ribera, l’azienda sanitaria provinciale ha disposto l’acquisto di sacchi cerati per eventuali decessi da Covid-19. Ed in questo caso la spesa sarà di 4.514 euro. Infine, sempre su richiesta del commissario ad acta: Alberto Firenze, è stato disposto l’acquisto di 25 lampade UV, complete di plafoniera, per la sanificazione degli ambienti di transito dedicati al Covid-19, sempre nei presidi ospedalieri di Sciacca e di Ribera.