"La rete affaristica attorno a Girgenti Acque", l'inchiesta prosegue: nuove perquisizioni

Prosegue l'inchiesta sulla presunta rete affaristica che gravitava attorno alla società Girgenti Acque e che ipotizza, a carico di 72 persone, i reati di associazione a delinquere, ricettazione, corruzione, truffa e false comunicazioni sociali.

Nella tarda mattinata il Nucleo polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento e del Noe dei carabinieri di Palermo hanno sequestrato una corposa documentazione relativa alla gestione del servizio idrico integrato da parte di Girgenti Acque. Il decreto di perquisizione è stato emesso dai pubblici ministeri Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio.

Gli inquirenti ipotizzano, in particolare, che l'Ato - principale autorità pubblica di controllo sull’operato di Girgenti Acque - abbia in realtà favorito illecitamente la società e il suo presidente Marco Campione, principale indagato dell'inchiesta.

Le nuove perquisizioni hanno riguardato gli uffici dell’Ato di Agrigento, che si trovano nella zona industriale e la sede di Girgenti Acque, quasi di fronte.

L'inchiesta ha portato anche alla rimozione, di fatto, del prefetto di Agrigento Nicola Diomede indagato per avere favorito in maniera illegittima le certificazioni antimafia dell'impresa di Campione. Della presunta rete affaristica allestita attorno a Girgenti Acque, che avrebbe beneficiato di protezioni in cambio di posti di lavoro, incarichi e consulenze, avrebbero fatto parte avvocati, politici a tutti i livelli e di ogni estrazione politica, giornalisti, forze dell'ordine e persino un magistrato.