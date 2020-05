Coronavirus, Mazzara dell'Asp: "Il reparto di Malattie infettive è necessario"

L’ emergenza Coronavirus ha acceso, ancora di più, i riflettori sull’importanza di un reparto di malattie infettive all’ospedale San Giovanni di Dio. “Se prima era importante, adesso è necessario”. Queste le parole del direttore generale dell’Asp, Alessandro Mazzara.

“Avrà la precedenza assoluta - dice a La Sicilia - avrà precedenza assoluto non appena sarà approvato l’atto aziendale”. Il dg parla anche della Fase due dell’emergenza Covid 19.

“Non possiamo dire - spiega Mazzara a La Sicilia - che il peggio è passato, ma nemmeno che in Sicilia si è verificato ciò che è avvenuto in Lombardia". E sulla situazione all'interno dell'ospedale agrigentino, il dirigente risponde così: "Al San Giovanni di Dio i reparti funzionano regolarmente anche se il flusso degli utenti è diminuito. Abbiamo ancora tanto alto da fare e non mi riferisco all’aspetto Covid 19”.