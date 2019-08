"Prendo il reddito di cittadinanza, voglio rendermi utile", cittadino ripulisce piazza

"Percepisco il reddito di cittadinanza ma al momento il comune non può utilizzarmi perché non gli è stata comunicata la lista da parte dell'Inps, vorrei rendermi utile che posso fare?".

E' questa la frase che un cittadino favarese chiamato Enzo ha rivolto nei giorni scorsi ad alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle che stavano operando delle attività di bonifica di piazza Commendatore Giglia, nella zona del centro storico nota come "Giateddra" già oggetto di interventi di pulizia sempre ad opera di privati cittadini.

"È questa la forma più bella per condividere una realtà tanto attesa: il reddito di cittadinanza in aiuto dei più bisognosi - è il commento del meet up locale -. Abbiamo informato chi di dovere e differenziato quanto raccolto, i sacchi verrano ritirati lungo la prossima settimana".