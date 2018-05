Donna aggredita da un randagio, residenti infuriati: "Non ne possiamo più"

È ancora emergenza randagismo a Campobello di Licata. Una donna ieri è stata aggredita da un randagio in via Santa Ninfa. È quanto segnala una lettrice alla redazione di Agrigentonotizie.

"Dopo 15 segnalazioni al Comune, ai vigili e all'ufficio Tutela ambientale di Palma di Montechiaro per 4 cani randagi in via Santa Ninfa, è stata aggredita una signora", scrive la residente, aggiungendo: "Siamo sdegnati".

Già nei giorni scorsi, la donna aveva scritto al sindaco Stefano Castellino, per denunciare la presenza dei randagi nella zona. "I vigili ne sono al corrente ma non vediamo risultati, - aveva scritto - spero che si possa risolvere perché abbiamo bambini che non possono più uscire dato che sono cani di grossa taglia".