Raccolta differenziata, Hamel "snocciola" i numeri: "Un grande avvio, 1.200 denunce"

Nello Hamel fa il primo consuntivo sulla raccolta differenziata. L’assessore al Comune di Agrigento, impegnato in prima linea nell’eliminare le mini discariche della città, snocciola i numeri della raccolta differenziata.

“E’ un grande successo – dice Hamel – abbiamo raccolto 1.200 denunce di evasori che porteranno almeno 450mila euro di pagamenti Tari per il 2018 e quasi 2.000.000 di euro per recuperi pregressi. Collaboriamo tutti questa è l’unica via d’uscita per abbassare i costi che pesano sulle famiglie dei cittadini onesti.