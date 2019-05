Tre sindaci venuti "fuori" dalla stessa classe della Generale Macaluso

Il dato di fatto è uno soltanto: in quell’anno scolastico 1977-1978, il maestro Salvatore Restivo Pantalone ha “seminato” bene. Anzi, più che bene. Perché da quell’unica classe – era la quinta elementare dell’istituto “Generale Macaluso” – sono già venuti fuori tre sindaci di Racalmuto. Prima Gigi Restivo Pantalone, eletto con il 53,7 per cento il 27 maggio del 2002, poi l’uscente Emilio Messana, eletto il 25 maggio del 2014, e adesso il neo sindaco Vincenzo Maniglia.

Tre uomini, tutti sindaci, che non soltanto – come il maestro Totò Restivo insegnava – hanno dimostrato d’amare il proprio paese, ma che si sono sempre contraddistinti per onestà, impegno e dedizione. La foto dei piccoli sindaci Restivo, Messana e Maniglia – assieme ai loro compagni di classe e al maestro Restivo – nelle ultime ore sta facendo il giro dei social.

E’ raro, in qualunque parte del mondo, che da un’unica classe scolastica “nascano” tre sindaci. Il record, tutto racalmutese, è probabilmente merito di un docente – amico dello scrittore Leonardo Sciascia e scomparso nel settembre del 2017 – che, visceralmente, infondeva cultura, campanilismo, rispetto delle regole e dignità.

(Nella foto: Gigi Restivo è il bambino alla sinistra del maestro, Emilio Messana è lo studente con gli occhiali e Vincenzo Maniglia è il secondo in basso a sinistra)