La Questura ferma il Carnevale di Sciacca, la kermesse è stata definitivamente annullata

Il carnevale di Sciacca è stato definitamente annullato. Se dapprima si pensava ad uno stop momentaneo, dalla Questura è arrivato il veto definitivo. Infatti, la questura di Agrigento ha disposto il divieto delle sfilate dei carri allegorici al Carnevale di Sciacca.

Una decisione arrivata poco fa e notificata per mezzo del commissariato di polizia di Sciacca al Comune ed alla società organizzatrice della manifestazione. Il Carnevale saccense è stato definitivamente annullato, con esso anche tutto l'intero programma. Sciacca si ferma, l'intera città è totalmente sotto choc. Troppo dolore per la morte del piccolo Salvatore. Il bimbo è morto ieri dopo essere caduto da uno dei carri allegorici che sfilavano lungo la vie di Sciacca.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro "Volere volare" dell'associazione "E ora li femmi tu". Il carro era fermo e pare che il padre volesse scattargli qualche foto. Non appena il trattorista si è messo in movimento il bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra sbattendo la testa. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare.