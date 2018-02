Quaranta apre nuovi squarci sulla latitanza di Messina: "Pullara gli cercava i covi"

Il favarese Luigi Pullara aveva avuto un ruolo nella gestione della latitanza del boss Gerlandino Messina, interrotta il 23 ottobre del 2010 a Favara dopo quasi dodici anni di fuga. Lo rivela il neo collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta ai magistrati della Dda e agli inquirenti.

Quaranta: “Luigi Pullara, essendo che aveva avuto nel passato.. passato sarebbe a dire parliamo di qualche anmetto prima ca avia curatu a latitanza di cosa di Gerlandino Messina”

Maresciallo: ”Questo lo sa per certo perchè glielo ha detto lui?”

Quaranta: sì

Pm: “E scriviamolo questo”

Quaranta: “Era lui che trovava i posti per Gerlandino Messina”

Maresciallo: “Anche l’ultimo?”

Pm: “E questo chi glielo ha detto?”

Quaranta: “Nell ultimo covo ni carnazza Bellavia prima ci avia statu poi sinni ini poi non potendo più trovare appartamenti perchè la gente a Favara e criditimi veramente maresciallo dottoressa Capitano si stuffaru perchè la gente è rovinata libera e non può più nè lavorare avere finanziamenti e la gente che lavora e vive di queste cose non è che è una cosa personale… poi diventa un problema familiare picchì poi i muglieri i figli..”

In quasi tutti i suoi verbali Quaranta non manca di sottolineare la sua delusione per quanto sia diventato poco remunerativo “lavorare” all’interno di Cosa Nostra.