Presepe di Montaperto, riapertura per gli ultimi giorni di visite

Il “presepe vivente di Montaperto” dopo qualche giorno di pausa, domani alle 17.30, riaprirà i battenti. Durante il percorso sono previsti assaggi tipici della tradizione contadina, si potranno riscoprire gli antichi mestieri e per i bambini tanti giochi e animali con cui poter interagire.

Non mancheranno i momenti di arte estemporanea e riflessione grazie al musicista Peppe Cammarata e alla voce di Valeria Micciché; a questo si aggiungeranno le animazioni per bambini dell’associazione Cartoonia, il coro polifonico San Nicola di Fontanelle e i “Ciaramiddrari” di Giurgenti. In questa ulteriore tappa, ad accompagnare i visitatori verso le antiche vie e gli antichi mestieri del presepe vivente di Montaperto, anche il gruppo folkloristico della compagnia “Herbessus” diretto da Miriam Cipolla.

Il presepe sarà aperto anche il giorno dell’Epifania in cui arriveranno i Re Magi.