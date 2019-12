Stabilizzazione dei precari sempre più a rischio: manca ancora il parere sul consolidato

Stabilizzazione dei precari del Comune di Agrigento e approvazione dei bilanci mancanti, è corsa contro il tempo da parte del Consiglio comunale di Agrigento. Oggi, dopo una seduta a vuoto nei giorni scorsi, dovrebbe riunirsi la conferenza dei capigruppo in seduta urgente e allargata per discutere della possibilità (che deve essere condivisa da tutti i consiglieri comunali) di rinunciare ai 20 giorni concessi dalla legge per analizzare il bilancio previsionale 2019 ed evitare che, come invece accadrebbe ad oggi, lo stesso venga calendarizzato il 31 dicembre, senza concedere alcun margine per votare tutti gli atti finanziari e poter quindi approvare il piano di fabbisogno del personale e poi firmare la stabilizzazione dei precari da parte degli uffici.

Sul cammino di approvazione degli atti necessari, anche, per dare n contratto non più part time ai dipendenti da anni in "purgatorio", è però anche comparso un nuovo ostacolo: se non bastassero le problematiche del tempo necessario per votare tutti i provvedimenti, e quelle connesse all'assenza di un parere pienamente positivo da parte dei revisori dei conti del piano per il fabbisogno del personale, adesso è sorta pare una difficoltà da parte del collegio a rilasciare dovuto parere sul bilancio consolidato, essenziale per la stabilizzazione. Pare che i tecnici non avrebbero tempo a disposizione per provvedere perchè già onerati dall'analisi di numerosi debiti fuori bilancio e altri atti.

Martedì, intanto, sarà convocata una riunione dei capigruppo con il commissario ad acta per l'approvazione del bilancio consuntivo che, verosimilmente, potrebbe essere discusso il prossimo 20 dicembre.