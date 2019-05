"Non abbiamo soldi per potare le palme": è polemica sul protagonismo civico

"Iniziata la potatura delle Palme al lungomare di San Leone. Non avendo soldi abbiamo dovuto ricorrere al Protagonismo civico". Così su Facebook il sindaco Lillo Firetto annuncia l'avvio delle operazioni di manutenzione delle piante che costeggiano l'asse principale della zona balneare di Agrigento, ma la reazione dei cittadini non sono probabilmente quelle che il primo cittadino si aspettava.

Decine di commenti negativi hanno infatti accompagnato l'immagine, contestando innanzitutto la potatura in sè (ritenuta eccessivamente invasiva) e poi l'affermazione in base alla quale non vi sarebbero "soldi" al Comune. In tanti chiedono che a pagare siano - più o meno di tasca propria - gli amministratori comunali o che comunque queste operazioni siano sostenute economicamente con il taglio delle indennità. Un tema, questo, sicuramente "populista", ma tanto ricorrente quanto negato dall'Amministrazione, che ha sempre ritenuto di non modificare gli importi percepiti (previsti per legge). Certo, i soldi risparmiati non servirebbero a far molto, conti alla mano ma, sottolineano diversi cittadini, sarebbe anche quello un "protagonismo civico".