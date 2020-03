"In giro in macchina con un coltellaccio", denunciato 19enne

In giro, in macchina, con un coltellaccio di 16 centimetri al seguito. E’ per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un’arma bianca, che un empedoclino di 25 anni è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il giovane – e non è il primo – è incappato in un posto di controllo allestito dai carabinieri della stazione cittadina.

I militari dell’Arma hanno subito notato il suo strano atteggiamento e hanno avviato la perquisizione che ha permesso di ritrovare, e sequestrare, il coltellaccio.