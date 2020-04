Quei tanti barchini che approdano indisturbati, Carmina: "Dov'è la nave quarantena? Perché è a Palermo?"

Lampedusa e Porto Empedocle continuano - con insistenza - a chiederselo. Perché la nave per la quarantena non è in rada nei porti dove avvengono gli sbarchi dei migranti? Perché si trova invece a Palermo? "Siamo in piena epidemia e ciò che vale per Palermo deve valere anche per Porto Empedocle e per la provincia di Agrigento - ha detto il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - . Ho apprezzato il presidente Musumeci quando è sceso in campo in favore dei Comuni frontalieri come Porto Empedocle e Pozzallo. Ne è seguita la richiesta di una nave per la quarantena che è stata però piazzata a Palermo dove notoriamente non arrivano i migranti, perché i migranti arrivano dal canale di Sicilia. Siamo noi i paesi coinvolti. Se una nave quarantena doveva essere collocata, doveva avvenire in rada Lampedusa, vicino Porto Empedocle o Pozzallo. Perché non esistono siciliani di serie 'A' e siciliani di serie 'B'. Io vorrei capire quale la ratio che ha indotto a posizionare una nave per quarantena nelle vicinanze di Palermo e non dalle parti nostre che sono quelle più interessate dal fenomeno migratorio".

Già il sindaco delle isole Pelagie, Totò Martello, aveva evidenziato: "Lampedusa vive due emergenze insieme: quella del Coronavirus e quella dei migranti. Per quanto tempo ancora dobbiamo essere abbandonati dal governo? Le navi per accogliere i migranti sono altrove, ma non dove davvero servono: qui i migranti arrivano direttamente coi barchini. Eppure non c'è una nave di assistenza ormeggiata di fronte al nostro porto, così come chiediamo dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. A Palermo - ha proseguito Martello - dove i migranti di certo non arrivano autonomamente, c'è una nave di fronte al porto".

"Mercoledì, davanti la commissione bicamerale Schengen dove sono stata convocata per audizione, porterò avanti questa battaglia. Il fenomeno prevalente è quello degli sbarchi autonomi. Sono stati rintracciati a terra, in questi ultimi anni, 4 mila migranti. Pensate cosa significa questo, per noi che siamo terra di frontiera, rispetto al rischio di espansione del virus - ha proseguito il sindaco di Porto Empedocle - . Spero che questo appello venga ascoltato e spero che anche gli altri sindaci si uniscano a me. Sono solidale con il sindaco di Siculiana. Perché non li portano (il riferimento è ai migranti che da Lampedusa sono stati trasferiti a Porto Empedocle per poi andare a Villa Sikania) a Palermo sulla nave per la quarantena? Mentre a noi vengono chiesti sacrifici: niente sport, i nostri figli non vanno a scuola, non possiamo andare a lavorare visto che le attività sono ferme, quando arrivano i migranti a loro viene consentito tutto: giocano a pallone, fanno assembramenti. Anche loro sono in pericolo - ha evidenziato Ida Carmina - . Loro costituiscono un pericolo per noi e noi per loro. Se si dovessero ammalare si verificherebbe quello che è successo nelle Rsa della Lombardia. Facciamo attenzione. I migranti devono essere tenuti alle nostre stesse restrizioni e limitazioni. Ne basta uno per infettare centinaia di persone e tutto questo graverebbe anche su di noi. Chiediamo a gran voce che le regole vengano rispettate, il problema dei porti non sicuri non è legato al mezzo ma alle persone stesse. Non è, inoltre, gradevole che i migranti - specie dopo il quindicenne che è risultato positivo - vengano trasportati su un traghetto di linea su cui poi devono viaggiare i cittadini. Si fanno le sanificazioni, ma tutti continuiamo ad essere a rischio".

Il sindaco di Porto Empedocle, contattato dal prefetto per far sbarcare i 32 migranti trasferiti da Lampedusa, ha accettato "visto che si tratta di uno sparuto gruppo, composto per la maggior parte di donne, alcune delle quali incinte, e di bambini - ha spiegato Carmina - . Ciò non significa però che non voglio portare avanti una battaglia di giustizia rispetto alle esigenze di salute della nostra cittadinanza e di tutta la provincia".

