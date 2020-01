In giro con in tasca pochi grammi di "erba": segnalato un giovane

E’ stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. “Roba” ritenuta per uso personale che ha fatto scattare, però, a carico di un giovane empedoclino la segnalazione alla Prefettura di Agrigento. Ad effettuare il controllo, dopo che per l’atteggiamento tenuto il giovane li aveva fatti insospettire, sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal comando compagnia di Agrigento.

La marijuana è stata subito posta sotto sequestro. I carabinieri hanno, naturalmente, cercato di ricostruire quale strada avesse percorso quella sostanza stupefacente prima di arrivare nella disponibilità del ragazzo. Fitto è, inevitabilmente, il riserbo investigativo dei militari dell’Arma che continuano a controllare tanto il centro e le periferie della città dei Templi quanto tutti i paesi dell’hinterland.