E' il giorno dell'addio al capitano Marco Ferrera: lutto cittadino a Porto Empedocle

Si terranno oggi, alle 16, nella chiesa Madre di Porto Empedocle, i funerali di Marco Ferrera, il trentasettenne – capitano della squadra di calcio “Empedoclina” - rimasto vittima di un incidente stradale, all’alba di domenica, in via Luca Crescente: fra Porta Aurea e San Leone. Nella “sua” Porto Empedocle, oggi, - per come annunciato dal sindaco Ida Carmina - sarà lutto cittadino.

E a Porto Empedocle – secondo quanto è stato ufficializzato dal vice sindaco, nonché assessore allo Sport, Salvatore Urso - dovrebbero arrivare i rappresentanti, con tanto di maglia ufficiale, di tutte le squadre, di qualunque categoria, dell’Agrigentino”. Intanto, in città, si continua a pensare all’idea di collocare una targa o intitolare la tribuna dello stadio al capitano Marco Ferrera.