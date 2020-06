Carceri polveriere, sit-in in Prefettura, Gallo Cassarino: "Al Petrusa un situazione scandalosa"

Anche ad Agrigento le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno aderito al sit-in di protesta e denuncia dello stato delle carceri dell’isola che le sigle sindacali definiscono "polveriere". La manifestazione, che si è svolta in contemporanea dinanzi a tutte le prefetture della Regione ed è stata occasione anche per manifestare solidarietà delle fiamme azzurre agrigentine ai loro colleghi di Santa Maria Capua Vetere.

"La situazione al Petrusa – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il segretario della Cisl Salvatore Gallo Cassarino – è scandalosa sotto il profilo dell’organico. I colleghi, molto probabilmente, non riusciranno neanche ad andare in ferie. Alle istituzioni che ci ascoltano – aggiunge il sindacalista – venite a trovarci e vi renderete conto in quale scempio viviamo quotidianamente".

“Ad Agrigento – evidenzia Lillo Speziale della Uil – possiamo denunciare che ci sono dei turni gravosissimi per il personale, siamo a rischio perché mancano mezzi e strutture adeguate”.