Mercatini della città, adesso ci siamo: ecco tutte le regole

Mercati cittadini, ci siamo. Dopo la "falsa partenza" della scorsa settimana, dovuta - pare - ad un'esplicita richiesta dei rappresentanti di categoria per scongiurare tensioni tra operatori del settore alimentare e quelli che si occupano di altre categorie merceologiche, tra oggi e domani il sindaco Lillo Firetto dovrebbe firmare l'ordinanza che di fatto, dopo la lunghissima parentesi del "lockdown" consentirà la ripresa dei mercati cittadini di Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo e piazza La Malfa. Proprio qui, già lunedì, si lavorerà per disegnare sull'asfalto i nuovi stalli di sosta che dovranno rispettare una distanza - tra bancarella e bancarella - di almeno un metro e mezzo.

Tra le regole che saranno imposte al fine di far riprendere le attività di vendita in piena sicurezza, l'obbligo alla misurazione della temperatura a tutte le persone che entreranno al mercato e, appunto, un sistema di "contingentamento" degli ingressi: saranno infatti previsti dei percorsi a senso unico in entrata e in uscita e posizionate delle barriere per evitare che si possa eludere questa attività di verifica.

Tutti gli operatori commerciali e i clienti dovranno indossare mascherine, e obbligo dei titolari degli stalli sarà la fornitura di gel disinfettante.

L'attività ripartirà, va chiarito, per tutte le tipologie commerciali, quindi sia alimentari che non alimentari. Una scelta, quella di partire tutti insieme, che è stata presa in accordo con le associazioni di categoria al fine di evitare tensioni.