Cimitero, pronti 48 loculi: le salme in attesa di sepoltura sono più di 30

Sembra destinata ad una, seppur temporanea, soluzione l'emergenza sepolture al cimitero di Piano Gatta. Sono stati infatti completati i primi 48 loculi prefabbricati da parte della "Global Service" che serviranno a garantire una sepoltura alle oltre 30 salme al momento conservate presso la camera ardente della struttura cimiteriale.

I lavori, si ricorderà, sono rimasti a lungo bloccati in assenza della nomina da parte del Comune di un collaudatore da ultimo, e ancor prima per il noto contenzioso legale attualmente in corso tra Municipio e ditta sulla gestione futura del cimitero. Proseguono, invece, gli interventi per il completamento degli altri 96 loculi che tuttavia potranno bastare al massimo fino a questo autunno, se si considera che ci sono oggi più di 70 salme che si trovano all'interno di cappelle private che furono espropriate nel bel mezzo dell'emergenza e vanno quindi ricollocate.