Partorire senza dolore si può, ecco la novità del "San Giovanni di Dio"

Novità per le donne in dolce attesa, al San Giovanni di Dio, si potrà partorire senza provare dolore. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, questa sarebbe una delle tante novità introdotte dal nuovo atto aziendale dell’Asp. Nel dettaglio, si tratta di un parto-analgesia, afferente al reparto di Anestesia e Rianimazione, che offre a possibilità di partorire in modo indolore.

Sono diversi i reparti di nuova istituzione al “San Giovanni di Dio”, come il caso dell’Uosd Screening cervico carcinoma afferente al reparto di Ostetricia e Ginecologia, ma non solo. Ecco l’Uos di Traumatologia pertinente al reparto di Ortopedia; l’Uos di Oncoematologia attinente al dipartimento di Oncologia. Le novità dell'ospedale agrigentino si ineriscono nel nuovo atto aziendale che ridisegna la rete dei servizi sanitari.