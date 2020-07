"Minacce e violazione degli obblighi": 19enne dai domiciliari al carcere

Dai domiciliari alla casa circondariale. Dopo che già la scorsa settimana, l’autorità giudiziaria aveva disposto l’aggravamento della misura alla quale era sottoposta, ossia l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ponendola appunto ai domiciliari, nelle ultime ore è arrivato un ulteriore provvedimento di sostituzione della misura.

La diciannovenne, G. I., è stata dunque arrestata – in esecuzione di quanto disposto dal tribunale di Agrigento - dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro ed è stata trasferita alla casa circondariale. La ragazza risulta essere indagata per le ipotesi di reato di lesioni personali e minacce e per le violazioni degli obblighi imposti dalla precedente misura cautelare. La ragazza, assieme ad un ventenne che già la scorsa settimana finì in carcere, ha avuto una lite – durante la quale avrebbe minacciato e fatto seriamente male – con una concittadina. Un episodio che non è passato inosservato, ma che venne segnalato all’autorità giudiziaria tant’è che sono, appunto, arrivati gli aggravamenti delle precedenti misure. Dopo che era stata messa ai domiciliari, era scontato che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro – come sempre avviene in caso di arresti domiciliari – effettuassero controlli periodici per appurare il rispetto o meno della misura.