"Evasione dai domiciliari", deve scontare otto mesi: arrestato 39enne

Deve scontare otto mesi di reclusione per evasione. E’ in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato, lunedì scorso, S. V. di 39 anni. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto – in esecuzione all’ordinanza del tribunale di Sorveglianza che prescriveva la misura alternativa della detenzione domiciliare – agli arresti domiciliari.

Le forze dell’ordine, in passato, a quanto pare, avevano accertato che il trentanovenne si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione. E’ stata dunque contestata l’ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari. Lunedì 20 gennaio, poi, il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha firmato l’ordinanza che è stata appunto eseguita dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro lo scorso lunedì. Adesso, come sempre avviene in casi del genere, sistematicamente il trentanovenne verrà sottoposto a controlli mirati.