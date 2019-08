"Viola il divieto di avvicinamento alla madre", arrestato un 28enne

Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla madre. A suo carico c’era, infatti, un divieto di avvicinamento per pregressi maltrattamenti. Il ventottenne avrebbe però, e pure più volte, - secondo quanto è stato ufficializzato ieri dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – violato le prescrizioni del divieto di avvicinamento di cui, appunto, era destinatario. E’ in esecuzione di un’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento che i militari dell’Arma della stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato il giovane.

Il ventottenne, che era stato segnalato all’autorità giudiziaria ad ogni violazione delle prescrizioni imposte, è stato collocato adesso – in esecuzione dell’ordinanza del gip – agli arresti domiciliari.