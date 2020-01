Incidente sul lavoro: si ribalta il trattore e muore un 53enne

Non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dell'elisoccorso del 118, per Rosario Lo Vasco, 53 anni, di Palma di Montechiaro. L'uomo era alla guida del suo trattore e stava arando il suo appezzamento di terreno - in contrada Falcone a Palma di Montechiaro - quando il mezzo pesante s'è ribaltato. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione cittadina e l'elicottero del 118.

L'elisoccorso ha caricato il ferito ed ha tentato il disperato tentativo di condurlo all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Non c'era però più nulla da fare: il bracciante agricolo era, infatti, già deceduto.

Della ricostruzione di quello che è stato un incidente sul lavoro si stanno, adesso, occupando i carabinieri della locale caserma.