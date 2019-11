"Trovati con cocaina e marijuana", arrestata una coppia di conviventi

Sono stati trovati in possesso di 36 grammi di cocaina e 5 di marijuana. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di conviventi. Entrambi, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani, sono stati posti ai domiciliari.

La perquisizione nella casa rurale di contrada Cappello è stata fatta sabato pomeriggio. I poliziotti del commissariato, coordinati dal commissario capo Tommaso Amato, hanno operato assieme all’unità cinofila della Questura di Catania. E al fiuto del cane non è sfuggita la “roba”: cocaina e marijuana appunto. Ad essere arrestati sono stati dunque Giuseppe Amato di 55 anni e la convivente Giovanna Maria Immacolata Cottitto di 31 anni.

Entrambi, dopo le formalità di rito svoltesi in commissariato, sono stati posti ai domiciliari. I 36 grammi di cocaina e i 5 di marijuana trovati nella casa rurale di contrada Cappello, alla periferia di Palma di Montechiaro, sono stati invece, naturalmente, posti sotto sequestro.