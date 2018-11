Cade dalle scale del pianerottolo, batte la testa e muore: è tragedia

Cade dalle scale del pianerottolo di casa, sbatte la testa e muore. Tragedia, ieri pomeriggio, in via Catania nei pressi della più nota piazza San Calogero a Palma di Montechiaro. A perdere la vita è stato un pensionato di 87 anni: Calogero Piazza. Un incidente – forse anche banale – che però ha ucciso l’anziano. In via Catania, non appena è stato lanciato l’allarme, si sono precipitati i sanitari del 118 e i poliziotti del commissariato cittadino.

Ai primi non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del pensionato. Gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno, invece, subito avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire cosa fosse, poco prima, effettivamente accaduto. Non è chiaro, non poteva esserlo ieri pomeriggio subito dopo la tragedia, se l’anziano è scivolato per un malore, come ad esempio un improvviso giramento di testa, o se invece non ha visto un gradino. Cosa che però, trattandosi della sua abitazione, appariva veramente improbabile. Di fatto, però, purtroppo, l’ottantasettenne è caduto dalle scale del pianerottolo della sua abitazione. Una brutta caduta, appunto, che gli ha fatto battere la testa, uccidendolo sul colpo.

Tutto è apparso, poco dopo essere giunti sul posto, chiaro ai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro che, di fatto, hanno chiuso l’attività di accertamenti e verifiche. L’ottantasettenne Calogero Piazza è morto a causa di un brutto incidente.