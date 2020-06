Nonnino di 108 anni operato al femore: intervento da record a Sciacca

Nuova operazione da "record" per l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Nei giorni scorsi, infatti, uno degli uomini più longevi d’Italia - ben 108 anni - è stato sottoposto ad una sintesi del femore presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato condotto dall’equipe medica guidata dal direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e chirurgia del nosocomio saccense, Giuseppe Tulumello.

"Complice la tempra e le sue ottime condizioni fisiche, il nonnino, originario di Caltabellotta - dice in una nota l'Asp - ha lasciato dopo soli quattro giorni di degenza l’ospedale di Sciacca per proseguire a casa il percorso riabilitativo già intrapreso in reparto". Soddisfazione hanno espresso il direttore generale Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso.