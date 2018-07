Omicidio Contrino, il gip convalida l'arresto di Vincenzo Galiano

Il gip di Agrigento Alessandra Vella ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per il favarese Vincenzo Galiano, 79 anni, reo confesso dell'omicidio, a colpi di pistola, di Baldassare Contrino, 73 anni.

Il giudice, qualche ora dopo l'interrogatorio nel quale Galiano ha spiegato di avergli sparato dopo avere ricevuto un colpo di ascia alla testa, ha emesso l'ordinanza con cui conferma il provvedimento dei carabinieri come chiesto dal pm Chiara Bisso. Il gip ha escluso che Galiano possa avere agito per legittima difesa "in quanto sarebbe stato possibile una fuga".

L'omicidio, avvenuto lunedì mattina in contrada Caltafaraci, fra Agrigento e Favara, sarebbe avvenuto dopo una lunga serie di contrasti pregressi e non c'entrerebbero nulla dissidi di vicinato come ipotizzato in un primo momento. Contrino si trovava su un trattore e stava lavorando in campagna. Galiano sarebbe sopraggiunto per caso e sarebbe scoppiata una lite sfociata in tragedia