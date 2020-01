Oltre mille pensioni da 250 euro al mese: ecco i drammatici numeri Inps

Oltre mille cittadini di Canicattì vivono con una pensione mensile che non supera i 250 euro. A riportare i dati, citando fondi Inps, è il quotidiano La Sicilia, in edicola oggi.

Secondo la statistica, sono quasi 4500 gli abitanti che hanno una pensione che non supera le 500 euro, 2100 quelli che prendono 750 euro e meno di 450 quelle che portano a casa più di mille euro. Numeri molto più esigui si registrano per le pensioni di maggior importo: solo 50 pensionati su un totale di quasi 8500 portano a casa infatti più di 3mila euro ma, in realtà, sono 55 anche quelli che possono contare su una pensione tra mille e 1250 euro.