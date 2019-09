Casteltermini, nominato un commissario straordinario

Casteltermini, arriva un commissario straordinario che dovrà guidare il paese fino alle prossime elezioni amministrative o fino alla prossima decisione dei tribunali.

L’Assessorato regionale delle Autonomie locali nei giorni scorsi, preso atto della possibilmente momentanea vacatio amministrativa e politica del Comune, ha nominato Antonio Lo Presti, funzionario dell’ufficio ispettivo del Dipartimento delle Autonomie locali, alla guida dell’Ente. In particolare nel decreto si precisa che Lo presti è “commissario straordinario per la gestione del Comune di Casteltermini con la funzione di sindaco e della Giunta fino alla prima tornata elettorale utile, fatti salvi gli esiti di eventuali giudizi pendenti”.

Questo perché come noto, al momento si è in attesa del pronunciamento in Cassazione sulla possibilità o meno che Filippo Pellitteri possa essere il sindaco di Casteltermini. Era stata la Corte d’Appello in sezione feriale, il 23 agosto scorso, a disporre una sospensione della sentenza che sostituiva Pellitteri con l’incandidabile Nicastro.