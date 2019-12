Più controlli per le festività natalizie, il questore Iraci: "Qui per prevenire i reati"

"Abbiamo programmato gli interventi per garantire la sicurezza nel periodo delle festività natalizie, cercando fi frenare le attività delittuse con un massiccio controllo del territorio provinciale e con l'ausilio, anche, di pattuglie appiedate nelle zone particolarmente frequentate come la via Atenea e i centri commerciali".

Così il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci ha parlato ai microfoni di AgrigentoNotizie al termine dell'incontro con la stampa, per illustrare il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, per garantire un Natale sicuro alla collettività. "Auspichiamo - ha aggiunto il primo dirigente della polizia di Stato in provincia - una maggiore sensibilità della gente". Dalla sala San Michele Arcangelo della Questura, è stato lanciato un ulteriore appello alla collaborazione dei cittadini.

"Siamo qui - ha ribadito il questore - per controllare persone sospette ed evitare che le stesse, commettano reati, spesso l'intervento successivo non ci permette poi di garantire la sicurezza che invece avremmo potuto avere se avvisati in tempo".